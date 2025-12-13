Enrico Brignano torna a Bergamo | il 10 marzo al ChorusLife Arena Bello di mamma
Enrico Brignano torna a Bergamo con il suo nuovo spettacolo «Bello di mamma». Il 10 marzo, l’attore si esibirà al ChorusLife Arena in un one man show ricco di comicità e emozioni. L’evento anticipa il suo tour nei palazzetti, portando sul palco la sua intramontabile ironia e talento.
LA NOVITA’. Al ChorusLife Arena one man show dell’attore che sarà con il nuovo spettacolo dei palazzetti da marzo. Ecodibergamo.it
Enrico Brignano torna a Bergamo: il 10 marzo al ChorusLife Arena «Bello di mamma» - Dopo il successo de «I 7 Re di Roma» (in scena fino a febbraio) l’artista torna a un percorso teatrale più personale con uno spettacolo che intreccia satira e memoria, raccontando con leggerezza i ... ecodibergamo.it
Enrico Brignano il 10 marzo alla Chorus Arena di Bergamo - Tappa del tour italiano del comico che porta sul palco lo show «Bello di mamma! ecodibergamo.it
A trentacinque anni dal debutto della celebre commedia musicale, Enrico Brignano riporta in scena al Teatro Rossetti di Trieste I sette re di Roma, lo spettacolo che, con ironia e un pizzico di irriverenza, ripercorre in chiave umoristica la storia della città eterna - facebook.com facebook
Enrico Brignano torna dal vivo con BELLO DI MAMMA la prossima primavera! Il comico romano è pronto a sorprenderci con il suo one man show, in giro per tutta l’Italia! 7 marzo 2026 | Terni, PalaTerni 10 marzo 2026 | Bergamo, Arena Chorus Life 12 x.com
