Chi è Enrico Amesso nuovo direttore generale di Fabbri 1905

Enrico Amesso è stato scelto come nuovo direttore generale di Fabbri 1905, l’azienda bolognese fondata cinque generazioni fa dalla famiglia Fabbri. La sua nomina deriva dalla volontà di rafforzare la strategia di crescita e innovazione del marchio. Amesso ha già maturato un’esperienza significativa nel settore alimentare, lavorando con aziende di rilievo. Alla guida di Fabbri 1905, si prepara a dirigere un team di oltre cento dipendenti.