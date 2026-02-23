Chi è Enrico Amesso nuovo direttore generale di Fabbri 1905
Enrico Amesso è stato scelto come nuovo direttore generale di Fabbri 1905, l’azienda bolognese fondata cinque generazioni fa dalla famiglia Fabbri. La sua nomina deriva dalla volontà di rafforzare la strategia di crescita e innovazione del marchio. Amesso ha già maturato un’esperienza significativa nel settore alimentare, lavorando con aziende di rilievo. Alla guida di Fabbri 1905, si prepara a dirigere un team di oltre cento dipendenti.
Bolognese, classe 1976, con oltre 20 anni tra vendite e marketing in aziende simbolo del Made in Italy: guiderà la crescita della storica realtà guidata dalla famiglia Fabbri È Enrico Amesso il nuovo direttore generale di Fabbri 1905, storica azienda bolognese guidata da cinque generazioni dalla famiglia Fabbri. Classe 1976, bolognese, Amesso raccoglie il testimone da Michele Magli, amministratore delegato della società, con cui lavorerà fianco a fianco per definire la strategia di crescita e lo sviluppo di lungo periodo. Una nomina che segna un nuovo capitolo per una delle realtà simbolo dell’industria alimentare italiana, conosciuta in tutto il mondo per i suoi prodotti iconici. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
