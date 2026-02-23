Enrico Amesso chi è il nuovo direttore generale di Fabbri 1905

Enrico Amesso, con una lunga esperienza nel settore alimentare, assume il ruolo di direttore generale di Fabbri 1905 dopo aver guidato con successo diverse aziende. La sua nomina deriva dalla volontà dell'azienda di rafforzare la strategia di espansione e innovazione. Amesso ha già iniziato a pianificare nuovi progetti, concentrandosi sulla qualità e sull’ampliamento della gamma prodotti. La sua gestione si concentrerà anche sulla sostenibilità e sulla digitalizzazione dell’azienda.

Bologna, 23 febbraio 2026 – Enrico Amesso, bolognese, 50 anni, è il nuovo direttore generale di Fabbri 1905. Raccoglie il testimone da Michele Magli, amministratore delegato dell’azienda guidata da 5 generazioni dalla famiglia Fabbri, che affiancherà nella definizione della strategia di crescita e di sviluppo di lungo termine dell’azienda. “Entro in Fabbri con tutto l’orgoglio e il senso di responsabilità di chi è cresciuto vedendo in Fabbri un caso luminoso di imprenditoria esemplare e coraggiosa – dice Amesso –. Cercherò di valorizzare le risorse esistenti e contribuire a nuovi progetti d’avanguardia con la visione di lungo periodo che questa azienda con 121 anni di storia merita”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

