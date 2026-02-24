empatia a scuola per combattere il bullismo

Il progetto Tutor nasce per affrontare il problema del bullismo, causato dalla mancanza di empatia tra studenti. Attraverso incontri e attività specifiche, gli insegnanti cercano di favorire il rispetto reciproco e migliorare i rapporti tra i ragazzi. Le scuole che hanno adottato questa iniziativa registrano meno episodi di prepotenza e più collaborazione tra studenti. La domanda rimane: quanto può contribuire l'empatia a creare un ambiente scolastico più sicuro?

È possibile limitare il fenomeno del bullismo nella scuola? Qualcuno ci ha provato e ha trovato una soluzione efficace: il " Progetto Tutor ". È nato nella scuola secondaria di primo grado di Ardenno per far fraternizzare gli alunni delle diverse età, così da limitare gli atti di prepotenza. Diversi anni fa la professoressa Del Nero, insegnante di musica in tutte le classi, ora in pensione, ha avuto modo di notare che spesso i più grandi prendevano di mira i piccoli; per farli interagire maggiormente, ha pensato di abbinarli a coppie e organizzare attività di gioco e di collaborazione. I primi giorni di scuola, prime e terze si incontrano per sezione corrispondente, presentandosi vicendevolmente per individuare le simpatie e poi riferirle ai professori che, tenendo conto delle scelte degli alunni e considerando anche altri criteri, creano le coppie, comunicandole agli studenti di terza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Una canzone per combattere il bullismoNappo, un insegnante di scuola media di Napoli, ha scritto e interpretato una canzone dedicata a combattere il bullismo, cercando di sensibilizzare i giovani attraverso la musica.

