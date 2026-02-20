Tribunale 2.0 al Cascino la scuola diventa aula di giustizia per combattere bullismo e cyberbullismo

Il Tribunale 2.0 al Cascino nasce dalla volontà di contrastare bullismo e cyberbullismo, problemi cresciuti negli ultimi anni tra gli studenti. L’istituto Alberghiero di Palermo ha trasformato alcune aule in “sale di giustizia”, dove gli studenti interpretano ruoli di giudici, avvocati e imputati. Questa iniziativa, proposta in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo, mira a sensibilizzare i giovani sui rischi e le conseguenze di comportamenti aggressivi online e offline. La scuola ha coinvolto anche esperti del settore per approfondire il tema.

Venti studenti protagonisti di un processo simulato per comprendere il peso delle parole, delle azioni online e delle loro conseguenze legali In occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, l'istituto Alberghiero Paolo Cascino di Palermo ha lanciato un'iniziativa innovativa e coinvolgente: "Tribunale 2.0", il podcast che ha trasformato un'aula scolastica in un'aula di tribunale e venti studenti in protagonisti di un processo simulato per comprendere il peso delle parole, delle azioni online e delle loro conseguenze legali. Durante l'incontro, che si è svolto presso l'oratorio della parrocchia "Annunciazione del Signore", sono intervenuti Giuseppe Puleo, dirigente Siap della polizia, Antonio Bernardo, presidente del Consiglio di Istituto, Leonardo Canto, Consigliere Comunale, Laura Bisso, dirigente scolastica dell'Iis Francesco Paolo Cascino, Francesco Zanca, presidente dell'associazione Genitori Connessi.