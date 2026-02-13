Nappo, un insegnante di scuola media di Napoli, ha scritto e interpretato una canzone dedicata a combattere il bullismo, cercando di sensibilizzare i giovani attraverso la musica. La canzone, intitolata

Nappo* Una delle piaghe della società contemporanea è il bullismo. Ovviamente va combattuto su ogni piano, ma è un problema che va contrastato anche sul piano culturale. Ecco perché voglio raccontare come una cantautrice milanese, che frequenta una scuola internazionale, a soli 17 anni ha reagito con una canzone che vuole essere un atto di resilienza rivolto a giovani e adulti. L’inno pop si chiama “Cuore di Scorta”, ed è il nuovo singolo di Angy, al secolo Angelica Peruzzo.Con questo progetto la ragazza affronta il tema del bullismo con un tono inaspettato: leggero, ironico, quasi caricaturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una canzone per combattere il bullismo

Oggi a Manciano parte un nuovo ciclo di eventi contro il bullismo.

“Una canzone nata d’inverno per far ballare d’estate”: “A me mi piace” di Alfa feat.

Contenuti correlati

il silenzio che brucia - canzone contro il bullismo

Argomenti discussi: Una canzone per combattere il bullismo; Nel 2026 queste canzoni compiono 30 anni (ma non sembrano essere invecchiate); La musica che salva, la musica che aiuta; Roccuzzo, dai bulli che lo chiudevano in bagno alla bulletta Ohana: Ora ho successo, ma senza di lei non sarei quello che sono.

Oggi è Blue Monday, il giorno più triste dell'anno, ma per combattere il pessimismo possiamo usare gli influssi positivi del Divino Otelma, di cui ho appena ripescato un successo discografico del 2005: "Potenza Sessuale 3000". Una canzone stupenda, la trova - facebook.com facebook