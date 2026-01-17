Luisa Romano giura fedeltà alla Repubblica Italiana | emozione a Verona per la giovane di Mercogliano

Luisa Romano, originaria di Mercogliano, ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana durante la cerimonia del 231° corso allievi della Polizia di Stato a Verona. L’evento si è svolto oggi, 17 gennaio 2026, e ha rappresentato un momento di importante valore istituzionale e simbolico per la giovane. La cerimonia ha sottolineato l’impegno delle nuove leve nel servizio pubblico e nella tutela della legge.

Verona, 17 gennaio 2026 – Nella giornata odierna, durante la cerimonia di giuramento del 231° corso allievi della Polizia di Stato, Luisa Romano, originaria di Mercogliano, ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana.L’impegno di Luisa Romano: difendere valori e diritti della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: La polizia locale giura fedeltà alla Repubblica: cerimonia a Bovalino Leggi anche: A Capua 900 giovani volontari giurano fedeltà alla Repubblica Italiana La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Lo ha detto con un filo di voce. «Posso andare in gita con la scuola E i miei amici dove sono», ha mormorato Manfredi Marcucci ai genitori dopo essere emerso dal coma farmacologico durato due settimane. Il sedicenne romano ricoverato al Niguarda di Mil - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.