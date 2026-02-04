Sanremo l' emozione di Carlo Conti | Io Laura Pausini e i cantanti saremo ricevuti da Sergio Mattarella
Questa mattina, i cantanti in gara al Festival di Sanremo si sono recati al Quirinale. Carlo Conti ha annunciato che anche Laura Pausini sarà presente, e tutti insieme incontreranno il presidente Sergio Mattarella. L’iniziativa ha suscitato entusiasmo tra gli artisti, che sperano di poter condividere un momento speciale con il capo dello Stato.
I cantanti in gara al Festival di Sanremo saranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'annuncio è stato fatto sui social da Carlo Conti che su Instagram ha condiviso la grande novità con un video in cui lascia trasparire gioia ed emozione."Oggì c'è una.🔗 Leggi su Today.it
