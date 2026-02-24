Emilia-Romagna | 94 bio-eccellenze conquistano Slow Wine Fair

L’Emilia-Romagna ha conquistato la Slow Wine Fair di Bologna grazie a 94 aziende biologiche. La causa è la crescente attenzione alla qualità e alla sostenibilità nel settore vinicolo e agricolo. I produttori locali hanno presentato vini e prodotti autentici, attirando visitatori e appassionati da tutta Italia. La fiera ha mostrato come le eccellenze biologiche siano diventate un punto di forza della regione, portando avanti una tradizione di eccellenza. La manifestazione continua a richiamare interesse nel settore.

L’Emilia-Romagna si conferma protagonista alla Slow Wine Fair di Bologna, trasformando la città in un palcoscenico delle sue eccellenze biologiche. Con 94 espositori locali su oltre mille cantine provenienti da tutta Italia e 27 paesi, la regione ha portato in fiera le sue Dop e Igp, attirando l’attenzione di 350 buyer internazionali. L’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, sottolinea come il biologico sia diventato un pilastro strategico, con 6.586 imprese certificate e 187.595 ettari coltivati, superando già gli obiettivi europei del Green Deal. Lo stand istituzionale della Regione a Bologna Fiere è un vero e proprio tempio del bio, con degustazioni e incontri tematici organizzati con 13 consorzi di tutela. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Slow Wine Fair 2026: Parma e l'Emilia-Romagna protagoniste a Bologna FiereLa Slow Wine Fair 2026 si svolge a Bologna dal 22 al 24 febbraio e vede Parma e l’Emilia-Romagna come protagonisti principali.

Il bio emiliano-romagnolo a Slow Wine FairIl bio emiliano-romagnolo ha attirato l'attenzione a Bologna Fiere, dove le aziende locali espongono le loro produzioni biologiche e vini naturali.

