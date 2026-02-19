Slow Wine Fair 2026 | Parma e l' Emilia-Romagna protagoniste a Bologna Fiere

La Slow Wine Fair 2026 si svolge a Bologna dal 22 al 24 febbraio e vede Parma e l’Emilia-Romagna come protagonisti principali. La causa è la crescente attenzione per i vini sostenibili e di qualità, che ha spinto la regione a partecipare attivamente alla fiera. Durante l’evento, i produttori locali presentano nuove etichette e tecniche di coltivazione, offrendo ai visitatori degustazioni e incontri diretti. La manifestazione attira appassionati e operatori del settore da tutta Italia, rafforzando l’immagine della regione come centro di eccellenza vinicola.

Organizzata da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food, per la seconda volta in contemporanea con SANA Food, quest’anno riunisce oltre 1100 espositori provenienti da 27 Paesi e da tutte le regioni italiane intorno al tema della giustizia sociale nel mondo del vino. Un vino davvero buono e pulito, secondo la visione di Slow Food, deve essere anche giusto: prodotto senza sfruttare lavoratori e territori, capace di generare valore condiviso, lavoro dignitoso, inclusione e nuove opportunità. È su questi temi che la Slow Wine Fair 2026 diventa terreno di dialogo tra produttori, esperti, ricercatori, consorzi, istituzioni, buyer e professionisti dell’Horeca.🔗 Leggi su Parmatoday.it Slow Wine Fair. L’universo del vino accende BolognaIl direttore di Slow Food Italia, Carlo Petrini, ha aperto questa mattina a BolognaFiere la quinta edizione di Slow Wine Fair, la manifestazione dedicata al vino autentico e sostenibile, che quest’anno si distingue per l’attenzione alle piccole cantine emergenti provenienti da tutta Europa. Slow Wine Fair 2026. Il futuro nel calice tra lavoro, diritti e sostenibilitàQuesta mattina si è aperta ufficialmente la Slow Wine Fair 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Slow Wine Fair 2026: la degustazione che diventa esperienza; A Slow Wine Fair 2026 l’impatto positivo che il vino può avere sui territori e sulle comunità; Slow Wine Fair: una rete globale, tante voci dal mondo; Slow Wine Fair 2026: 12 masterclass, Banca del Vino e nuovi Presidi. Slow Wine Fair 2026: appuntamento a Bologna con oltre mille produttori da 27 PaesiDal 22 al 24 febbraio tre giorni di degustazioni, conferenze e progetti sociali alla quinta edizione della fiera dedicata al vino sostenibile. E c’è anche Sana Food, l’evento sull’alimentazione ... quotidiano.net Slow Wine Fair 2026: 12 masterclass, Banca del Vino e nuovi PresidiMilano, 15 feb. (askanews) – Slow Wine Fair 2026 torna a BolognaFiere dal 22 al 24 febbraio 2026, in contemporanea con SANA Food, con più di 1.100 espositori da 28 Paesi e oltre 7.000 etichette in d ... askanews.it Slow Wine Fair e Sana Food dal 22 al 24 febbraio in Fiera a Bologna, Calzolari: «In vetrina filiere etiche e di qualità» x.com Dal 22 al 24 febbraio 2026 torna a Bologna la Slow Wine Fair, organizzata da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food. Slow Food Events #cucineditalia #slowwinefair #slowfood #bologna #bolognafiere #wine #winefair #wineevent #winelovers # facebook