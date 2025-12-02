Neonato muore dopo un parto improvviso in casa

Tragedia a San Giorgio di Acilia dove un neonato ha perso la vita subito dopo il parto lunedì 1° dicembre, intorno a mezzogiorno. L’allarme è scattato quando una giovane donna di origine peruviane, che doveva partorire tra una settimana, è stata colta improvvisamente dalle doglie nel suo. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

Tragedia ad Acilia, neonato muore dopo un parto improvviso in casa LINK AL PRIMO COMMENTO - facebook.com Vai su Facebook

Neonato muore dopo il parto in casa, inutili i soccorsi - Il piccolo non c'è l'ha fatta nonostante l'intervento dell'eliambulanza. Scrive rainews.it

Acilia, parto in casa finisce in tragedia: neonato muore subito dopo la nascita - Neonato muore al termine di un parto in casa difficile ad Acilia: si indaga sulle condizioni della gravidanza e sulle circostanze dell’accaduto. Lo riporta notizie.it

Tragedia ad Acilia, neonato muore dopo un parto improvviso in casa - Tragedia a San Giorgio di Acilia dove un neonato ha perso la vita subito dopo il parto lunedì 1° dicembre, intorno a mezzogiorno. romatoday.it scrive

NEONATO Partorisce improvvisamente in casa, neonato muore poco dopo - Un neonato è deceduto subito dopo un parto improvviso e precipitato avvenuto nell’abitazione della madre a San Giorgio di Acilia ... Segnala statoquotidiano.it

Partorisce improvvisamente in casa una settimana prima della data prevista: morto il neonato - La donna ha cominciato ad avere le contrazioni una settimana prima della data prevista per la nascita, e non ha fatto in ... Segnala fanpage.it

Acilia, partorisce dentro casa e il neonato muore. «Non riusciva a respirare» - Partorisce in casa all'improvviso, ma il neonato non riesce a sopravvivere nonostante gli sforzi dei medici. Come scrive ilmattino.it