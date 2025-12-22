Il tragico parto in casa il neonato in arresto cardiaco e la madre abbandonata da tutti | indagine sui traumi e gli Sos alle strutture private

Lodi – Un parto in casa, nel centro storico i Lodi, si è concluso in una tragedia che ora è al vaglio della magistratura. Il neonato è morto poco dopo la nascita, nonostante i soccorsi, e la Procura ha disposto il sequestro della salma, avviando tutti gli accertamenti previsti nei casi di decesso in circostanze non certe. I fatti risalgono a sabato scorso, quando, poco prima delle 11, una vicina, richiamata dalle urla provenienti da un appartamento, è intervenuta per prestare aiuto e ha chiamato i soccorsi. All’arrivo del personale del 118, la madre – una 35enne di origine ecuadoriana, giunta al termine della gravidanza – aveva già partorito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

