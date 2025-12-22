Il tragico parto in casa il neonato in arresto cardiaco e la madre abbandonata da tutti | indagine sui traumi e gli Sos alle strutture private
Lodi – Un parto in casa, nel centro storico i Lodi, si è concluso in una tragedia che ora è al vaglio della magistratura. Il neonato è morto poco dopo la nascita, nonostante i soccorsi, e la Procura ha disposto il sequestro della salma, avviando tutti gli accertamenti previsti nei casi di decesso in circostanze non certe. I fatti risalgono a sabato scorso, quando, poco prima delle 11, una vicina, richiamata dalle urla provenienti da un appartamento, è intervenuta per prestare aiuto e ha chiamato i soccorsi. All’arrivo del personale del 118, la madre – una 35enne di origine ecuadoriana, giunta al termine della gravidanza – aveva già partorito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Partorisce in casa, ma il neonato è in arresto cardiaco; purtroppo inutile la corsa in ospedale. Il decesso presso l’ospedale Grassi di Ostia
Leggi anche: Il parto in casa, la telefonata choc: il neonato salvato vicino ai cassonetti. Il pm in ospedale per interrogare la donna
Morto durante il parto, i pm aprono un fascicolo. Altro lutto per un bimbo di nemmeno 2 anni; Bimbo nato morto | tre medici e due ostetriche iscritti nel registro degli indagati.
Tragedia a Lodi, neonato morto dopo parto in casa: aperta un'inchiesta - Neonato morto dopo un parto in casa a Lodi: una donna di 35 anni ha tentato di partorire da sola. tag24.it
Partorisce in casa, neonato morto. Disposta l'autopsia - Attivato il codice viola per la donna che in passato era stata visitata per presunte violenze ... rainews.it
Dramma a Lodi, partorisce in casa ma il neonato muore: scatta l'indagine - Dramma nel centro storico di Lodi, dove sabato scorso, 20 dicembre 2025, un parto in casa si è ... notizie.it
https://www.larena.it/news/veneto/muore-di-parto-a-35-anni-salvo-il-neonato-scatta-la-gara-di-solidarieta-1.12879794 La tragedia si è consumata nel vicentino - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.