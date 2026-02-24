emergenza infortuni ma rientra kouko

Un incidente ha causato un intervento di emergenza in un punto a Pomezia, dove un lavoratore è rimasto ferito durante le operazioni. Le squadre di soccorso sono intervenute rapidamente sul posto per prestare assistenza e trasferire l’infortunato in ospedale. La situazione ha temporaneamente interrotto le attività, ma le autorità stanno facendo luce sulle cause dell’incidente. Kouko rientra in squadra, pronto a contribuire alla partita successiva.

Un punto a Pomezia, un risultato positivo per allungare la serie e per mantenere la testa della classifica grazie al contemporaneo pareggio del Teramo a Sora. Di questi tempi l’ Ancona deve sapersi accontentare, non solo perché a Pomezia l’avversario ha dato battaglia, mostrando di essere decisamente più competitivo rispetto al girone d’andata, ma anche perché è un periodo in cui, tra infortunati e squalificati, bisogna fare di necessità virtù. L’Ancona, infatti, s’è presentata a Pomezia senza lo squalificato Kouko e senza gli infortunati Rovinelli, Battista e Proromo, cui si aggiungono giocatori come Gerbaudo e Bonaccorsi che vengono costantemente monitorati e che non si allenano nella prima parte della settimana per unirsi ai compagni negli ultimi allenamenti che precedono la partita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Eccellenza - Girone "A»: trasferta a Sesto Fiorentino. Castelnuovo in emergenza, ma rientra Leshi

Il Napoli risorge, ma continua l’emergenza infortuniIl Napoli torna a vincere, ma l’emergenza infortuni non si ferma.

