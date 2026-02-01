Il Napoli risorge ma continua l’emergenza infortuni

Il Napoli torna a vincere, ma l’emergenza infortuni non si ferma. Dopo aver battuto la Fiorentina al Maradona, gli azzurri devono fare i conti con l’infortunio di Di Lorenzo, uscito in barella dopo un grave problema muscolare. La squadra di Spalletti conquista tre punti fondamentali, ma perde un altro pezzo importante della rosa. La situazione resta delicata, e i tifosi sperano che gli infortuni non peggiorino nel prosieguo del campionato.

Il Napoli torna alla vittoria piegando la Fiorentina di Vanoli al Maradona, ma deve registrare l’ennesimo infortunio grave della stagione. Per il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo si teme la rottura del crociato, per lui stagione a rischio. Un sorriso amaro. Il ritorno alla vittoria, ma un altro tremendo infortunio. L’ennesimo grave, quello di Di Lorenzo, che fa infuriare Conte e lo porta a un duro sfogo dopo la partita contro la deriva del calcio moderno, fatto di calendari folli e di ritmi assurdi. E di calciatori ormai senza nessuna tutela. Quello che sta succedendo agli azzurri quest’anno ha dell’incredibile, ha superato ogni possibile previsione, ha stravolto programmi, strategie e obiettivi. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Nella corsa allo scudetto di Serie A, l'Inter si avvicina alla vetta grazie al gol di Lautaro, mentre il Napoli cerca di mantenere il passo nonostante le difficoltà legate agli infortuni.

