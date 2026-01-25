Eccellenza - Girone A | trasferta a Sesto Fiorentino Castelnuovo in emergenza ma rientra Leshi

Alle ore 14.30, il Castelnuovo affronta la trasferta a Sesto Fiorentino nel match valido per la sesta giornata del girone di ritorno. La squadra, reduce da alcune difficoltà, può contare sul rientro di Leshi, mentre si trova in emergenza a causa di assenze importanti. La sfida si svolge al

Oggi, alle 14.30, il Castelnuovo, per la sesta giornata del girone di ritorno, è di scena al "Piero Torrini" di Sesto Fiorentino, ospite della Sestese di Polloni. Sono in palio punti importanti, visto che le squadre navigano a metà classifica, ma la zona play-out non è molto distante. Tuttavia un risultato positivo per i gialloblu potrebbe rilanciare ambizioni per il finale di stagione; ma un passo falso creerebbe qualche preoccupazione, anche considerando che, sabato 31 gennaio, a Castelnuovo, arriverà la Lucchese, imbattuta. Il Castelnuovo ha 26 punti, frutto di 6 vittorie e 8 pareggi, mentre la Sestese è a quota 27, ma ha giocato anche una partita in più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

