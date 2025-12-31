Fiuggi allarme sicurezza e furti Il sindaco scrive al Prefetto Servono rinforzi urgenti organico ormai carente

A Fiuggi cresce la preoccupazione per la sicurezza, con il sindaco Baccarini che ha scritto al Prefetto Liguori chiedendo un aumento immediato delle forze dell’ordine. La carenza di personale rende necessario un intervento rapido per garantire la sicurezza dei cittadini e dei beni. La questione rimane al centro dell’attenzione politica e della città, in attesa di risposte concrete.

La sicurezza torna prepotentemente al centro dell'agenda politica della città termale. A suonare la carica è il sindaco Alioska Baccarini, che ha inviato una missiva formale al nuovo Prefetto di Frosinone, Ernesto Liguori, per chiedere un potenziamento urgente degli organici delle forze. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Fiuggi, allarme sicurezza e furti. Il sindaco scrive al Prefetto. "Servono rinforzi urgenti, organico ormai carente" Leggi anche: Pian d’Assino, allarme sicurezza: "Servono provvedimenti urgenti" Leggi anche: Furti nelle case, sale l’allarme. La minoranza va all’attacco. Il sindaco: "Vertice col prefetto" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Bergamo, l’allarme sicurezza. Tentati furti e rapine in ville: “Potenziare le forze dell’ordine” - Bergamo – Palazzo Frizzoni scende in campo per chiedere più sicurezza, dopo il tentato furto nella villa dell’immobiliarista Gianfederico Belotti, avvenuto sabato sera nel quartiere Finardi (i due ... ilgiorno.it Furto, per 59% degli italiani è reato più temuto. Da allarmi soluzioni sempre più complete - Nel 2024 i furti nelle abitazioni sono aumentati del 5,4% rispetto all’anno precedente, per un totale di 155. tg24.sky.it Sicurezza domestica, sei consigli per vivere la casa senza la paura dei ladri - Come emerge da una recente ricerca pubblicata sul National Library of Medicine, è risultato che l’installazione di sistemi di allarme e ... tg24.sky.it Schiaffi e spinte alla ex compagna, lite domestica degenera in violenza: arrestato un 28enne: Fiuggi - L’allarme è scattato intorno alle ore 23.00, quando al numero di emergenza è giunta una segnalazione L'articolo Schiaffi e spinte alla ex compagna, lite dom - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.