Emergenza furti e rapine a Giugliano vertice in Comune | zona rossa e rinforzi in arrivo

A Giugliano si è tenuto un vertice in Comune per affrontare l’emergenza furti e rapine crescenti. La situazione ha generato preoccupazione tra i cittadini, portando all’adozione di misure come l’istituzione di una “zona rossa” e l’arrivo di rinforzi delle forze dell’ordine. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e recuperare la fiducia nella tutela del territorio.

Furti in serie e una rapina che hanno fatto scattare l’allarme, soprattutto sul fronte della percezione di insicurezza. Nella giornata di oggi si è tenuto un tavolo sulla sicurezza al Comune di Giugliano, con la partecipazione del prefetto, del sindaco e dei vertici provinciali delle forze dell’ordine, per mettere a punto le misure da adottare contro l’escalation registrata nelle ultime ore. Al vertice presenti il prefetto Michele Di Bari, il comandante provinciale dei Carabinieri, il comandante della Guardia di Finanza, il Questore, il prefetto Antonio De Iesu in un confronto operativo finalizzato a rafforzare controlli, prevenzione e presenza sul territorio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Emergenza furti e rapine a Giugliano, vertice in Comune: “zona rossa” e rinforzi in arrivo Leggi anche: Emergenza furti e rapine a Giugliano, vertice in Comune: “zona rossa” e potenziamento telecamere in città Leggi anche: “Spaccio, furti, aggressioni e rapine: cittadini nella paura, zona rossa anche in Oltretorrente” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Giugliano, escalation di furti e rapine, nelle case notti di terrore; Pomigliano: bombe contro i bancomat, tredici assalti in due mesi; Emergenza sicurezza a Giugliano, nuove telecamere e ipotesi richiesta dell’Esercito; Rapine sulla circumvallazione esterna, vertice in Prefettura: ok al progetto delle telecamere cattura-targa. Giugliano, escalation di furti e rapine, nelle case notti di terrore - Che sia giorno o notte fonda, un’abitazione in pieno centro o un’attività commerciale a pochi passi dalle forze dell’ordine non fa differenza. ilmattino.it

Furti e tentativi rapina a Giugliano, Confcommercio "più controlli" - "Negli ultimi giorni a Giugliano in Campania si stanno verificando furti e tentativi di rapina ai danni di attività commerciali e cittadini, episodi che stanno generando forte preoccupazione e un cres ... ansa.it

Rapine sull’Asse Mediano e furti a Giugliano, la stretta del prefetto: “Maggiori controlli” - Asse mediano: per contrastare il fenomeno delle rapine agli automobilisti proseguiranno i servizi di controlli straordinari da parte ... msn.com

