Incidente nel Tarvisiano 33enne travolto da una valanga

Nel pomeriggio nel Tarvisiano un uomo di 33 anni è stato travolto da una valanga. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16:30 sui versanti tra Monte Prasnig e Monte Santo di Lussari, a circa 1600 metri di quota. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che stanno cercando di capire le condizioni dell’uomo e di estrarlo dalla neve.

