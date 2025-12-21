Palermo colpi di fucile nel cuore della movida | ferita 33enne è grave

Secondo i primi esiti delle indagini condotte, sarebbero due i soggetti a bordo della Smart da cui sono stati esplosi i colpi. Dopo la sparatoria, la fuga con il veicolo che ha poi investito due pedoni all'altezza di via Mazzini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Palermo, colpi di fucile nel cuore della movida: ferita 33enne, è grave Leggi anche: Palermo, 33enne ferita per errore da colpi di fucile Leggi anche: Palermo, cerca di fermare un pestaggio: muore con un colpo in fronte nel cuore della movida La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Notte di follia a Palermo, ferita una ragazza a colpi di fucile: l'aggressore fugge e investe due pedoni. IL. Palermo, ragazza ferita a colpi di fucile - Una ragazza è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita da alcuni colpi di fucile esplosi in piazza Nascè, a pochi passi e a due anni esatti di distanza dall’omicidio Celesia, avvenuto nella ... rainews.it

