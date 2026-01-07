Arthur Melo e il ritorno alle origini nel calcio brasiliano | il viaggio del centrocampista tra Europa e Grêmio

Arthur Melo, giovane talento brasiliano, ha attraversato un percorso tra Europa e Brasile. Dopo aver sviluppato le sue capacità in Italia, con il Torino e altre squadre, ora torna alle sue radici con il Grêmio. Il suo ritorno rappresenta un momento importante nella sua carriera, segnando un ritorno alle origini e un nuovo capitolo nel calcio brasiliano. Un esempio di crescita e continuità nel mondo del calcio professionistico.

Dall'essere il grande talento brasiliano sbarcato a Torino, a diventare il perno del Grêmio in Brasile. Arthur Melo, centrocampista di proprietà della Juventus dal 2020, è attualmente in prestito secco al Grêmio. Il suo contratto scade nel 2027 e la squadra brasiliana spinge per l'acquisto definitivo del cartellino del calciatore. Dal Barcellona alla Juventus: un arrivo tra grandi aspettative. Quando Arthur Melo arrivò alla Juventus nell' estate 2020, le aspettative erano alle stelle. Lo scambio con Miralem Pjani? al Barcellona è stata una delle operazioni di calciomercato più discusse di quell'estate.

Arthur si racconta a 360°: il ritorno al Gremio, la Juventus e il Brasile di Ancelotti - Il Gremio, lo scorso 26 agosto, ha annunciato così il ritorno a casa del centrocampista Arthur Melo. tuttomercatoweb.com

Tuttosport - "#Arthur, eclisse sul Brasilerao": i numeri pazzeschi al Gremio del brasiliano della #Juve. "Arthur Melo è tornato a casa in estate, e il suo ritorno ha avuto un impatto immediato. A fine agosto il centrocampista brasiliano ha fatto rientro al Gre - facebook.com facebook

