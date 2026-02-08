Elezioni Provinciali colpo di scena nelle liste | escluso un candidato del PD dopo la verifica

Questa mattina, la commissione elettorale ha reso ufficiale l’elenco delle liste ammesse alle elezioni provinciali di Benevento, in programma il 28 febbraio. Dopo le verifiche, un candidato del PD è stato escluso, creando sorpresa tra gli iscritti e i partiti coinvolti. La decisione cambia gli equilibri in vista del voto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Alle ore 19.40 la commissione elettorale ha ufficializzato l’elenco definitivo delle liste ammesse alla competizione per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento, in programma il prossimo 28 febbraio. Si chiude così la fase amministrativa legata alla presentazione e alla verifica delle candidature, passaggio formale che precede l’avvio della campagna elettorale vera e propria. Nella documentazione ufficiale – così come comparirà sulla scheda di voto – è stata però registrata un’esclusione tra i candidati del Partito Democratico. La decisione è legata a un’errata compilazione del modulo di accettazione della candidatura, irregolarità che ha determinato l’impossibilità di ammettere il nominativo nella lista definitiva.🔗 Leggi su Anteprima24.it

Approfondimenti su Benevento Elezioni

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Benevento Elezioni

Argomenti discussi: Provincia, si vota. Ma il Milleproroghe prepara il colpo di spugna; Provincia Lecce: il nuovo presidente è Fabio Tarantino, Poli Bortone battuta a sorpresa; Chi è il nuovo presidente della Provincia di Lecce Tarantino che ha battuto Poli Bortone; Provincia, si dimettono i consiglieri: assemblea decaduta due mesi prima delle elezioni - Trani.

Provinciali. Le liste dei candidati in corsa per 16 seggiSi vota domenica 1° marzo. Sono 1297 gli amministratori al voto in rappresentanza di 97 Comuni ... casertanews.it

Risultati elezioni provinciali a Lecce, Fabio Tarantino è il nuovo presidenteIl sindaco di Martano, esponente del campo largo del centrosinistra, succede così a Stefano Minerva, di cui già faceva le funzioni dallo scorso novembre. Sconfitta Adriana Poli Bortone, che sulla ... tg24.sky.it

In vista delle elezioni provinciali del 15 marzo, il gruppo Provincia al Centro apre il confronto sui temi chiave per il futuro della Provincia di Macerata facebook