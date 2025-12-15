Matteo Salvini si candida a tornare al Viminale, annunciando la sua disponibilità in caso di vittoria elettorale. Nel frattempo, commenta la situazione internazionale, affermando che l’Italia non è in guerra con la Russia. Il leader della Lega ribadisce il suo obiettivo di riprendere il ruolo di principale protagonista nel settore della sicurezza e dell’ordine pubblico.

© Today.it - Salvini si prenota per il Viminale: "Se vinciamo le prossime elezioni...". E su Putin: "Non siamo in guerra con la Russia"

Il suo posto è là. Al Viminale. Matteo Salvini non ne ha mai fatto mistero: presto o tardi vuole riprendersi il ruolo di 'capitano' dell'ordine pubblico che aveva ai tempi del governo gialloverde. Certo, non subito. C'è Piantedosi. Però più in là. mai dire mai. Il leghista ha la idee chiare. Today.it

