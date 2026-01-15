Lupi tra gli agricoltori a Guardamiglio Il sindaco | Non sono aggressivi ma serve prudenza

Guardamiglio (Lodi), 15 gennaio 2026 – Lupi nei campi tra gli agricoltori, il sindaco invita "a prestare attenzione". Anche il territorio di Guardamiglio rientra tra le aree lodigiane interessate dalla presenza del lupo. In questi giorni, infatti, d ue esemplari sono stati avvistati nella zona golenale del fiume Po, tra Guardamiglio e la località Valloria. Si tratterebbe di una coppia, maschio e femmina, la cui presenza era già stata intuita nel recente passato, grazie al ritrovamento di alcune tracce. L' avvistamento è stato confermato da un cacciatore locale e da un agricoltore del posto, che è riuscito anche a riprendere i due lupi in pieno giorno, mentre stava lavorando nei campi.

