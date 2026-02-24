Elezioni Avellino | sindaco denuncia proroga illegittima ricorso

Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha deciso di contestare al TAR della Campania la proroga dell’indizione delle elezioni provinciali ad Avellino, prevista per il 15 marzo, perché ritiene che sia stata stabilita senza rispettare le procedure corrette. Aquino ha presentato un ricorso formale, sostenendo che la proroga potrebbe compromettere la regolarità delle votazioni. La decisione arriva dopo aver verificato irregolarità nel procedimento amministrativo.

Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania contro l'indizione delle elezioni provinciali ad Avellino, fissate per il 15 marzo. Al centro della disputa c'è la legittimità del mandato del presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, che rischierebbe una proroga illegittima. La vicenda solleva questioni cruciali sul rispetto delle norme elettorali e democratiche, con implicazioni che vanno ben oltre i confini dell'Irpinia. La giornata di ieri, lunedì 23 febbraio, ha Aquino, insieme all'avvocato Vittoria Musto, contestare il decreto presidenziale n.