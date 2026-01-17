Lesina il sindaco vinse per due voti | elezioni annullate dal Tar Accolto il ricorso presentato dalla candidata che risultò sconfitta lo scorso maggio

Il Tar ha accolto il ricorso di Alessandra Matarante, candidata sconfitta nelle ultime elezioni comunali di Lesina, annullando la vittoria del sindaco per soli due voti. La sentenza, disponibile in formato PDF, determina il riassetto della rappresentanza amministrativa locale, evidenziando l'importanza di procedure trasparenti e corrette nel processo elettorale. Di seguito, i dettagli della decisione giudiziaria e le implicazioni per il Comune di Lesina.

Accolto il ticorso di Alessandra Matarante (foto). Di seguito in formato pdf il dispositivo della sentenza: sentenza TAR

