Amministrative Fratelli d' Italia | Lavoriamo per unire la coalizione in tutti comuni al voto nella provincia di Catania

Nella provincia di Catania, Fratelli d'Italia si impegna a rafforzare l’unità della coalizione in vista delle amministrative primaverili. Otto comuni, tra cui San Giovanni La Punta, Randazzo e Bronte, rappresentano un momento importante per il territorio. L’obiettivo è lavorare per un percorso condiviso, favorendo una scelta di governo stabile e orientata allo sviluppo locale, in un contesto di dialogo e collaborazione tra le forze politiche coinvolte.

Nella prossima primavera saranno 8 i comuni della provincia di Catania, tra questi assumono particolare rilevanza quelli più popolosi: San Giovanni La Punta, Randazzo e Bronte, ma anche centri che pur essendo sotto i 15.000 abitanti rivestono un ruolo politico e strategico importante come Mascali.

