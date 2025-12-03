Regionali a Paduli Fratelli D’Italia secondo partito in assoluto
Tempo di lettura: < 1 minuto Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Nicola Barbato Responsabile Comunicazioni FDI di Paduli. “Le elezioni regionali hanno confermato ancora una volta Fratelli D’Italia quale secondo partito in assoluto su Paduli. Questo, nonostante altri abbiano fatto una campagna elettorale impostata esclusivamente su una politica clientelare ed assistenziale. Desideriamo ringraziare i cittadini che ci hanno sostenuto e gli iscritti, i simpatizzanti del partito, i consiglieri comunali Ilaria Messere e Rocco Pietro Vessichelli che con la nomina a Vicecoordinatore della segreteria politica di Fratelli D’Italia nel Sannio, ha dato tanta vitalità ed entusiasmo in questa campagna elettorale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
