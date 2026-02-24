Chi è Elettra Lamborghini in gara a Sanremo 2026 dal marito ai figli dalla famiglia di origine alle canzoni più famose

Elettra Lamborghini partecipa a Sanremo 2026 per il suo nuovo singolo, dopo aver conquistato molte platee con hit come “Pem Pem”. La cantante, figlia di Luisa Peterlongo e del nipote di Ferruccio Lamborghini, ha sviluppato una carriera fatta di musica e spettacolo, affiancando alla passione per il palco anche la vita familiare. Mentre si prepara alla serata, si conoscono dettagli sulla sua famiglia e le sue figure di riferimento.

Elettra Lamborghini è fra i 30 artisti Big in gara alla 76ª edizione Festival di Sanremo 2026 in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston di Sanremo, dove torna per la sua seconda partecipazione come concorrente. Dopo la sua prima esperienza nel 2020 con il brano Musica (e il resto scompare), l’artista bolognese gareggia con il nuovo singolo “Voilà”, un pezzo pop energico pensato per far ballare e celebrare la vita. Chi è Elettra Lamborghini, biografia e origini Elettra Miura Lamborghini è nata a Bologna il 17 maggio 1994 ed è figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, figlio dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica di lusso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

