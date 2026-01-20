Elettra Lamborghini il ritocchino prima di Sanremo Poi la dedica a Afrojack | Lo amo ogni giorno di più

Elettra Lamborghini si avvicina a Sanremo con un mix di preparazione e cura personale. Dopo un trattamento rigenerante e alcune sessioni di canto, la cantante si dedica anche a un ritocchino, mantenendo alta l’attenzione sulla propria immagine. Nel frattempo, ha rivolto una dolce dedica ad Afrojack, sottolineando il forte legame che la unisce al produttore olandese, con cui condivide affetto e stima.

A poche settimane dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha deciso di condividere con i suoi 7 milioni di follower i dettagli della sua preparazione professionale ed estetica. Per l'occasione, si è mostrata letteralmente senza filtri, dopo un sofisticato trattamento al viso. "Questa mattina ho fatto il laser CO2", ha spiegato, mostrandosi con occhiali da sole scuri e la maschera lenitiva applicata dopo la seduta. "Se qualcuno mi ha visto in giro così, mi dispiace!", ha scherzato la cantante, diretta verso la lezione di canto. Il laser CO2 frazionato agisce creando microlesioni termiche che stimolano la produzione di nuovo collagene ed elastina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

