Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 | età altezza peso marito e figli

Elettra Lamborghini ha annunciato la sua partecipazione a Sanremo 2026, motivata dal desiderio di portare energia e musica fresca sul palco. La cantante, nota per il suo stile vivace, si prepara a esibirsi davanti a un pubblico di milioni di spettatori. Con oltre un milione di follower sui social, Elettra si impegna a sorprendere ancora una volta. La sua presenza alla manifestazione suscita grande attesa tra i fan e gli addetti ai lavori.

Elettra Lamborghini  è un’ereditiera italiana. Elettra è figlia di Tonino Lamborghini  e nipote del famoso  Ferruccio Lamborghini, fondatore della casa automobilistica. Il suo secondo nome, Miura, è quello di un modello di Lamborghini prodotto tra il 66 e il 73. Prima di entrare nel mondo dello spettacolo, Elettra Lamborghini si è dedicata all’equitazione, partecipando nel corso degli anni a diverse gare regionali e nazionali. Torna a Sanremo 2026 con il brano Voilà. Sanremo 2026: programma serate, tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, duetti, co-conduttori con Carlo Conti Chi è  Elettra Lamborghini, cantante a Sanremo 2026: anni, altezza, peso, carriera e marito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

