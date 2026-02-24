Arisa a Sanremo 2026 | età altezza peso figli fidanzato

Arisa, nota cantante italiana, ha partecipato a Sanremo 2026 per promuovere il suo nuovo album, una scelta motivata dal desiderio di rilanciare la sua carriera musicale. A soli quattro anni, ha preso parte al suo primo concorso canoro cantando “Fatti mandare dalla mamma”, iniziando così il suo percorso nel mondo dello spettacolo. La presenza all’evento ha attirato l’attenzione di molti appassionati di musica, curiosi di scoprire cosa avrebbe presentato.

Arisa, il cui vero nome è Rosalba Pippa, nel 1988, all’età di 4 anni partecipa al suo primo concorso canoro con la canzone “Fatti mandare dalla mamma”. Diplomata al liceo pedagogico, durante il tempo libero si esibisce assieme al fidanzato nei piano bar della sua zona. Nel 2008, arriva prima a Sanremo lab ed è la sua occasione per partecipare di diritto al Festival di Sanremo 2009 tra le nuove proposte. Nel 2026 torna a Sanremo con il brano Magica favola. Sanremo 2026: programma serate, tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, duetti, co-conduttori con Carlo Conti Chi è Arisa, cantante a Sanremo 2026: anni, altezza, peso, carriera e fidanzato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Arisa a #Sanremo 2026 con Magica favola

