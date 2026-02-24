El Mencho e i boss traditi dall’amore | così amanti e relazioni segrete hanno fatto cadere i super latitanti

El Mencho e i boss sono stati scoperti a causa delle loro relazioni segrete, che hanno tradito i loro spostamenti. Le indagini hanno spesso preso il via da legami sentimentali, che hanno permesso di tracciare i loro spostamenti e localizzare i nascondigli. In vari paesi, da Italia a Stati Uniti, le forze dell’ordine hanno seguito le tracce di compagne e amanti per ottenere informazioni decisive. Le relazioni intime si sono rivelate chiavi importanti per le indagini.

Molte indagini su latitanti di primo piano hanno avuto origine da relazioni sentimentali. Dall'Italia al Messico agli Stati Uniti, in diversi Paesi investigatori e magistrati hanno ricostruito spostamenti e nascondigli seguendo compagne, amanti o donne in qualche modo legate ai ricercati. Un elemento ricorrente che ha contribuito alla cattura di boss mafiosi e narcotrafficanti, l'ultimo caso è stato quello de El Mencho. In Messico l'operazione contro Nemesio Oseguera Cervantes, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación, è partita proprio dall'analisi dei contatti di una relazione riservata. Monitorando quella cerchia, gli investigatori sono arrivati a localizzarlo a Tapalpa.

Messico, El Mencho stanato durante una visita all’amante: così un infiltrato ha permesso di localizzare il boss del narcotrafficoEl Mencho è stato rintracciato mentre visitava una donna, grazie a un infiltrato che ha seguito i suoi spostamenti.

La “Negra”, la “Jefa” ed “El Jardinero”: la figlia, l’ex moglie e il luogotenente di El Mencho nella guerra alla successione del bossLa figlia di El Mencho, nota come “La Negra”, ha deciso di appoggiare pubblicamente una candidatura politica locale, per motivi legati alla sua volontà di influenzare il territorio.

