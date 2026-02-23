Messico El Mencho stanato durante una visita all’amante | così un infiltrato ha permesso di localizzare il boss del narcotraffico

El Mencho è stato rintracciato mentre visitava una donna, grazie a un infiltrato che ha seguito i suoi spostamenti. La scoperta è avvenuta durante una visita privata, quando i militari hanno intercettato i suoi movimenti. La presenza del boss del narcotraffico in quella zona ha permesso di individuare con precisione il suo nascondiglio. La scena si è svolta in un quartiere residenziale, lontano dai riflettori.

Si era concesso un momento di leggerezza che forse quelli come lui non potrebbero mai permettersi, una visita a una delle sue amanti. Peccato che nella cerchia della donna ci fosse un uomo infiltrato, che ha permesso alle forze speciali messicane di localizzarlo. È così che è stato stanato il capo del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come El Mencho, il ricercato numero uno tra i narcos, ucciso ieri nei pressi di Tapalpa, nello stato di Jalisco, sua roccaforte storica. A ricostruire l’operazione è stato il ministro della Difesa messicano, il generale Ricardo Trevilla, durante una conferenza stampa a Città del Messico. 🔗 Leggi su Open.online

Messico, ucciso il boss El Mencho durante un’operazione contro i narcos: scoppia la guerriglia, 26 vittime e aeroporti chiusiDurante un’operazione contro i narcotrafficanti, le forze di sicurezza hanno eliminato il capo criminale noto come El Mencho, provocando una violenta guerriglia con 26 vittime e la chiusura di diversi aeroporti.

Ucciso dall’esercito Nemesio “El Mencho” Oseguera, il re del narcotraffico tra Messico e Usa. Aveva una taglia da 15 milioni sulla sua catturaNemesio “El Mencho” Oseguera è stato ucciso durante un’operazione dell’esercito messicano, motivata dalla sua attività criminale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Messico, ucciso el Mencho: ricercato numero uno tra i narcos. Disordini nel Paese: attaccato l'aeroporto di Guadalajara, sparatorie e blocchi stradali; Messico nel caos dopo l'uccisione del Mencho, il signore della droga di Jalisco; Messico, ucciso il boss El Mencho: violenti scontri tra esercito e narcos; Messico: l'esercito uccide il boss dei Narcos, Paese nel caos.

Messico, ucciso il boss 'El Mencho': nel Paese scoppia il caosMessico nel caos dopo l’uccisione di Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, detto El Mencho, leader del Cartello di Jalisco Nuova Generazione, morto per le ferite ... lapresse.it

Messico nel caos dopo l'uccisione di El Mencho. Sparatorie e incendi, saccheggi e almeno 26 mortiNemesio Oseguera Cervantes era tra gli uomini più ricercati al mondo, indiscusso signore della droga. È stato eliminato nel corso di ... huffingtonpost.it

Will Media. . In Messico è scoppiato il caos dopo che l’esercito la morte di Nemesio Oseguera, detto “El Mencho”, capo di uno dei cartelli del narcotraffico più potenti del Paese. Ma chi era “El Mencho” E perché la sua morte sta scatenando il panico in Messic - facebook.com facebook

Oggi con Anna Maria Giordano su @Radio3tweet: Messico, il peso politico dell'uccisione di El Mencho, capo narcos più ricercato al mondo - @luciacapuzzi1 e prof. Massimo De Giuseppe Con Epstein cade il “mito diplomatico” della Norvegia - Simen E x.com