Consenso obbligatorio dei genitori per i progetti sulla sessualità flash mob Pd M5s Avs +E e Azione contro provvedimento | Educare è prevenire

La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge sul consenso informato in ambito scolastico con 151 voti favorevoli, 113 contrari e un astenuto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Mara Carfagna presenta un OdG al ddl Valditara per eliminare il consenso familiare obbligatorio su parità e lotta alla violenza. #Didattica - facebook.com Vai su Facebook

Ddl consenso informato, sì della Camera. Educazione sessuale alle medie solo con ok dei genitori. Attività alternative obbligatorie ed esperti con delibera. TESTO - La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge sul consenso informato in ambito scolastico con 151 voti favorevoli e 113 contrari. Secondo orizzontescuola.it

Valditara: Consenso genitori obbligatorio per educazione sessuale nelle scuole - Per l'ampliamento dell'offerta formativa sulla sessualità serve un consenso preventivo scritto ... Si legge su quotidiano.net

“Valditara strizza l’occhio alla crociata anti-lgbt”: dubbi e critiche sulla richiesta del consenso dei genitori per l’educazione sessuale a scuola - Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ancora una volta, divide l’Italia con l’annuncio dei due schemi di disegno di legge che vanno a colpire il mondo della scuola attraverso la ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Scuola, per l’educazione sessuale sarà obbligatorio il consenso dei genitori. Arresto in flagranza per chi picchia i docenti - Nel Consiglio dei Ministri che si è svolto oggi sono state approvate alcune misure che riguardano la scuola proposte dalla Lega, il partito a cui appartiene il ministro dell’Istruzione Giuseppe ... Si legge su blitzquotidiano.it

Scuola, per attività didattiche su temi della sessualità obbligatorio consenso dei genitori: il nuovo Ddl - Il governo ha varato nuove norme che riguardano il mondo della scuola: diventa obbligatorio il consenso informato dei genitori prima di offrire agli studenti attività didattiche sui temi della ... Come scrive fanpage.it

Educazione sessuale nelle scuole: "Da sempre c’è consenso informato. Progetti gestiti da professionisti" - Educazione sessuale alle superiori: con il nuovo Decreto di legge ’Valditara’ servirà il consenso informato e firmato di entrambe i genitori. Si legge su ilrestodelcarlino.it