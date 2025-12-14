Educazione sessuale a scuola Meloni | Educare i figli su materie così delicate è compito dei genitori lo Stato non può sostituirsi alla famiglia
Durante il suo intervento ad Atreju, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato che l’educazione sessuale nelle scuole deve essere affidata ai genitori, affermando che lo Stato non può sostituirsi alla famiglia in questo delicato ruolo. La posizione del governo evidenzia l’importanza di un coinvolgimento familiare nell’educazione dei minori su temi così sensibili.
Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la posizione del governo sul ruolo della famiglia nell'educazione dei minori durante il suo intervento ad Atreju. L'articolo . Orizzontescuola.it
Scuola: Meloni, educazione sessuale compito dei genitori, figli non sono dello Stato - Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo nel corso della ... agenzianova.com
Valditara: “Educazione sessuale a scuola? No ai bambini di 8 anni subissati dalla teoria gender” - Sul tema dell’insegnamento dell’educazione sessuale nelle scuole, il Ministro dell’Istruzione del Merito Giuseppe Valditara ... msn.com
Valditara: "I relatori dell'educazione sessuale devono essere uomini di scienza, non le associazioni" - facebook.com facebook
#AccadeallaCamera Questa settimana: esenzione #IMU per iscritti #Aire, #ddlValditara su educazione sessuale, delega #UE e #antiSLAPP, #ExIlva, missione #Pd in #Cisgiordania e tanto altro. Rivedi tutto su YouTube: youtu.be/vsXKRdGtHOs x.com