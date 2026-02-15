All’Europauditorum Edoardo Bennato in ’Sono solo canzonette’

Edoardo Bennato ha riempito l’Europauditorium questa sera alle 21, perché il suo tour ’Sono solo canzonette’ ha attirato in modo immediato i fan. Il concerto, infatti, è stato completamente esaurito già da giorni, dimostrando quanto l’artista sia ancora molto amato. La sala si prepara a vivere un evento musicale di grande partecipazione.

È naturalmente sold out il concerto di questa sera alle 21 all’ Europaditorium, per il concerto di Edoardo Bennato impegnato nel tour ’ Sono solo canzonette ’. Si tratta infatti del recupero della data del concerto annullato il 17 novembre scorso, quindi i biglietti acquistati in quella data e non resi, restano validi per l’accesso allo spettacolo di stasera. Nel 2025 si sono infatti celebrati i 45 anni di ’ Sono solo canzonette ’, l’album che ha segnato una svolta nella musica italiana, consacrando Edoardo Bennato come primo artista italiano capace di riempire gli stadi con il rock d’autore. Sul palco Bennato torna quindi con il tour ’ Sono solo canzonette ’, oltre due ore di musica ed energia pura che raccontano la carriera di un artista ribelle, pirata del rock e simbolo dell’anticonformismo musicale e ideologico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Edoardo Bennato, noto per aver portato il rock e il blues nel panorama musicale italiano, torna dal vivo con il tour “Sono solo canzonette”.

Sono solo canzonette live Video Italia - Edoardo Bennato

