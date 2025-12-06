Editoria Luiss e Fieg presentano il Progetto Bodoni

Il 10 dicembre, dalle 9:30 alle 12, presso il Campus Luiss di Viale Romania 32 (Sala The Dome), si terrà l’evento di lancio del Progetto Bodoni. Avviato nel 2023, secondo quanto riporta un comunicato ha portato alla nascita del Bodoni Institute, un centro dedicato alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni innovative per il mondo dell’informazione attraverso strumenti basati sull’intelligenza artificiale, modelli avanzati di analisi dei contenuti, interfacce intuitive e programmi di formazione pensati per accelerare l’adozione di tecnologie evolute nelle redazioni italiane. Nel corso dell’iniziativa verranno presentati: una ricerca esclusiva sulla fiducia degli utenti italiani nelle informazioni e nelle notizie generate dall’intelligenza artificiale realizzata dalla FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) in collaborazione con l’Università di Milano e la nuova piattaforma tecnologica, sviluppata da Luiss Data Lab e Geckosoft, con il contributo di T6 Ecosystems, della Luiss Scuola di Giornalismo e dell’Italian Digital Media Observatory (IDMO), nell’ambito del progetto Impact Challenge: Tech for Social Good sostenuto da Google. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

