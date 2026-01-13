Economia italiana crescita debole a fine 2025 tra luci e ombre

A fine 2025, l’economia italiana mostra segnali di moderata crescita, con il PIL in leggero aumento. Tuttavia, settori come l’industria e le costruzioni evidenziano una certa frenata. I consumi e il comparto farmaceutico contribuiscono a sostenere l’economia, mentre l’inflazione rimane sotto la media europea. Un quadro che presenta sia aspetti positivi sia sfide da affrontare nel prossimo futuro.

Pil in lieve aumento, industria e costruzioni in frenata: consumi e farmaceutica sostengono l'economia mentre l'inflazione resta sotto la media Ue. Negli ultimi mesi del 2025, l'economia italiana mostra segnali contrastanti. Secondo la Nota Istat sull'andamento dell'economia, il quadro resta caratterizzato da una crescita debole, inferiore alla media dell'area euro, in un contesto internazionale tornato instabile dopo una fase di attenuazione delle tensioni commerciali e di riduzione dei tassi di interesse. Nel terzo trimestre del 2025, il Pil italiano cresce dello 0,1% su base congiunturale e dello 0,6% su base annua, con una variazione acquisita per l'intero anno pari a +0,5%.

