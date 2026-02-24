Ecco l’Italia delle donne Premiata Agostina Segatori

Agostina Segatori, la donna ritratta da Van Gogh, ha ricevuto un riconoscimento ufficiale dal Comune di Ancona. La motivazione deriva dalla sua importanza storica come figura legata alla vita artistica cittadina e alla cultura locale. La cerimonia ha attirato l’attenzione di molti cittadini e appassionati di arte. La presenza di numerosi testimoni ha sottolineato il valore della sua figura. La commemorazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni locali.

"L'Italia delle donne", il Comune offre un tributo alla biografia di Agostina Segatori, l'anconetana dipinta da Van Gogh. Sul progetto " Storie invisibili di donne incredibili ", promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di Ancona ha presentato la candidatura di Agostina Segatori ritenuta dalla Commissione di valutazione meritevole di premiazione. Vista l'inclusione degli Enti locali tra i soggetti proponenti, è stato necessario il coinvolgimento dell' Anci (l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) per promuovere l'avviso e supportare gli enti locali e i comuni nella narrazione di queste biografie.