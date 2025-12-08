Ho raccontato l’anima delle donne La regista Margarethe Von Trotta premiata al Porretta Film Festival
Margarethe Von Trotta, la regina del Nuovo Cinema tedesco, celebrata a Porretta Terme. Il Festival del cinema ieri alle 16 le ha conferito il premio alla carriera, al termine di un affollato incontro pubblico nella cornice liberty dell’Hotel Helvetia. In questi giorni a Porretta si svolge un’ampia retrospettiva della sua filmografia che spazia dal titolo più famoso, ‘Anni di Piombo’, Leone d’oro nel 1981, ad ‘Hannah Arendt’, ‘Rosa Luxemburg’ fino al più recente ‘Ingeborg Bachmann’, indugiando ampiamente sui ritratti di grandi donne nella storia. "In Italia c’era un vecchio slogan – esordisce la regista – che diceva ‘il privato è politico’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
