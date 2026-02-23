Da modella di Van Gogh a imprenditrice | Ancona celebra Agostina Segatori premiata dal Governo

La biografia della donna nata nel capoluogo dorico nel 1841 è stata selezionata nel progetto "L'Italia delle Donne". Il 3 marzo la premiazione a Roma con la Ministra Roccella. ANCONA – C'è una storia che lega i vicoli di Ancona alla Parigi della Belle Époque, passando per i pennelli di Vincent Van Gogh e lo spirito d'impresa di una donna che ha saputo rompere ogni schema. È la storia di Agostina Segatori, la cui biografia è stata premiata nell'ambito del progetto nazionale "L'Italia delle Donne 2025 - Storie invisibili di donne incredibili", promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.