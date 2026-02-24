Ecco come funzionava il sistema Cinturrino dalle confessioni dei colleghi che lo mettono sotto accusa | Colpiva le persone nel bosco di Rogoredo è pericoloso Si scava nel suo passato

Le confessioni dei colleghi accusano Carmelo Cinturrino di aver colpito persone nel bosco di Rogoredo, rendendo evidente il suo comportamento pericoloso. La causa di questa situazione risiede nel suo passato, che ora gli investigatori stanno analizzando attentamente. Nonostante le segnalazioni, nessuno aveva segnalato comportamenti sospetti prima di questa scoperta. Le indagini continuano per chiarire i dettagli di questa vicenda e fare chiarezza sulla sua condotta.

Milano, 24 febbraio 2026 – Col senno di poi, le parole dei colleghi indagati suonano quantomeno tardive: se è vero che Carmelo Cinturrino è una persona “pericolosa”, perché al momento non risultano segnalazioni né alert agli atti? Se è vero che andava abitualmente in giro con un martello “per percuotere le persone che frequentavano il boschetto di Rogoredo", perché nessuno si è mai opposto ai presunti metodi da sbirro fuori dalle regole? È anche a questi interrogativi che cercheranno di trovare risposte gli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal pm Giovanni Tarzia e guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Francesco Giustolisi, che stanno cercando di fare piena luce sull’omicidio di Abderrahim Mansouri e su tutto ciò che ci sta dietro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Omicidio a Rogoredo, fermato Cinturrino: "L'agente può uccidere ancora" | Il testimone nascosto nel bosco e la valigetta recuperataAbderrahim Mansouri è stato ucciso senza opporre resistenza da un agente di 41 anni in servizio al commissariato Mecenate, a causa di un intervento che si è concluso tragicamente.

Rogoredo, fermato Cinturrino: "Può uccidere ancora". Meloni: "Fatto gravissimo, tradita la Nazione" | Il testimone nascosto nel boscoAbderrahim Mansouri è stato ucciso senza arma in mano dal poliziotto di 41 anni nel quartiere di Rogoredo, causa di una controversia tra le forze dell’ordine e il testimone.

E' in stato di fermo Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di Polizia accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo : Ansa/ Alessandro Di Marco - facebook.com facebook