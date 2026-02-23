Abderrahim Mansouri è stato ucciso senza opporre resistenza da un agente di 41 anni in servizio al commissariato Mecenate, a causa di un intervento che si è concluso tragicamente. Un testimone nascosto tra gli alberi ha riferito di aver visto l’agente sparare senza motivo apparente, mentre la polizia ha recuperato una valigetta abbandonata sul luogo. La vicenda ha portato al fermo di Cinturrino, che ora rischia di agire di nuovo.

Ventotto giorni di sospetti e accuse. Un quadro via via sempre più grave, fino alla ricostruzione peggiore: Abderrahim Mansouri non aveva nessun’arma in mano quando è stato ucciso dal poliziotto a Rogoredo. Nella mattina di lunedì 23 febbraio l’epilogo con l’arresto dell’assistente capo di 41 anni, in forza al commissariato Mecenate, Carmelo Cinturrino. Per lui, già indagato «come atto dovuto» per omicidio volontario, il quadro delle accuse si fa ora gravissimo. Un fermo motivato dal rischio di fuga, perché nella sua disponibilità sono stati trovati diversi «alloggi». Ma nella richiesta al gip di convalida del fermo si farebbe riferimento invece a un «pesantissimo» rischio di inquinamento probatorio, al pericolo di reiterazione di altri reati, e alla pericolosità sociale del 41enne di Messina che, secondo fonti inquirenti, sarebbe emersa in modo «inquietante» dalle indagini. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

