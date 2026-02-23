Abderrahim Mansouri è stato ucciso senza arma in mano dal poliziotto di 41 anni nel quartiere di Rogoredo, causa di una controversia tra le forze dell’ordine e il testimone. Il fatto ha scatenato un acceso dibattito pubblico, mentre un testimone nascosto nel bosco ha raccontato di aver assistito alla scena. La vicenda apre un nuovo capitolo sulla gestione delle situazioni di tensione in città.

Ventotto giorni di sospetti e accuse. Un quadro via via sempre più grave, fino alla ricostruzione peggiore: Abderrahim Mansouri non aveva nessun’arma in mano quando è stato ucciso dal poliziotto a Rogoredo. Nella mattina di lunedì 23 febbraio l’epilogo con l’arresto dell’assistente capo di 41 anni, in forza al commissariato Mecenate, Carmelo Cinturrino. Per lui, già indagato «come atto dovuto» per omicidio volontario, il quadro delle accuse si fa ora gravissimo. Un fermo motivato dal rischio di fuga, perché nella sua disponibilità sono stati trovati diversi «alloggi». Ma nella richiesta al gip di convalida del fermo si farebbe riferimento invece a un «pesantissimo» rischio di inquinamento probatorio, al pericolo di reiterazione di altri reati, e alla pericolosità sociale del 41enne di Messina che, secondo fonti inquirenti, sarebbe emersa in modo «inquietante» dalle indagini. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Omicidio a Rogoredo, fermato Cinturrino: "L'agente può uccidere ancora" | Il testimone nascosto nel bosco e la valigetta recuperataAbderrahim Mansouri è stato ucciso senza opporre resistenza da un agente di 41 anni in servizio al commissariato Mecenate, a causa di un intervento che si è concluso tragicamente.

Meloni sul poliziotto Cinturrino: “Fatto gravissimo, ha tradito la nazione”. Schlein attacca: “Il governo ritiri lo scudo penale”L’arresto dell’assistente capo Carmelo Cinturrino, accusato di aver ucciso un giovane a Rogoredo, ha suscitato forti polemiche.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Fermato Carmelo Cinturrino: è il poliziotto che ha sparato e ucciso il pusher a Rogoredo; Chi è Carmelo Cinturrino, l’agente ‘Luca’: dal pizzo alla protezione ai pusher, dagli arresti disinvolti allo sparo in testa a Zack; Rogoredo, il poliziotto Cinturrino scaricato dai colleghi e indagato per omicidio volontario: La pistola del pusher? Non c'era...; Ucciso a 28 anni a Rogoredo, i colleghi del poliziotto: Diceva di aver già chiamato i soccorsi, ma non era vero.

Sparatoria a Rogoredo, fermato l'agente Cinturrino per l'omicidio di Mansouri. Può uccidere ancoraLa pistola-giocattolo sarebbe stata messa accanto al corpo solo dopo lo sparo per giustificare la legittima difesa dell'agente. Gli inquirenti: Vittima agonizzante per 22 minuti mentre il poliziott ... ilgiornale.it

Omicidio a Rogoredo, fermato Cinturrino: L'agente può uccidere ancoraAbderrahim Mansouri detto Zack, il pusher marocchino ucciso a Rogoredo, non aveva una pistola, stava scappando. Il poliziotto che gli ha sparato, Carmelo Cinturrino, dopo averlo colpito alla testa, ha ... tg.la7.it

Milano Fanpage.it. . Fermato il poliziotto che ha sparato a Rogoredo: “La vittima non gli stava puntando nessun'arma”. Questa mattina è stato fermato dalla polizia Carmelo Cinturrino, 42 anni, ora accusato di omicidio volontario per aver sparato e ucciso un ra - facebook.com facebook

Omicidio Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino che ha ucciso Mansouri - la Repubblica x.com