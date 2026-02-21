Censimento green ad Agrate Tutti gli alberi a portata di clic

A Agrate, il censimento degli alberi ha portato alla luce oltre 5.000 piante, rendendo più facile conoscere la loro posizione e stato. La causa di questa iniziativa è l’intenzione di valorizzare il verde pubblico e migliorare la gestione del patrimonio arboreo. Con una semplice mappa online, cittadini e amministratori possono verificare rapidamente quante piante ci sono e dove si trovano. Ora, ogni albero ha la sua “carta di identità” digitale, accessibile a tutti.

Adesso ogni albero ha la propria carta di identità e una mappa interattiva permette a tutti di controllare i 5.472 esemplari censiti ad Agrate. Nella grande famiglia verde ci sono aceri, carpini, tigli, bagolari, peri da fiore. Con una superstar: il gelso pluricentenario di Villa Corneliani, albero Monumentale d'Italia, dall'anno scorso nell'elenco ufficiale del ministero dell'Ambiente che certifica le chiome speciali da Nord a Sud. Con lo zoom si possono esplorare parchi e strade. "Un modo nuovo per conoscere da vicino il capitale naturale della città - spiega il Comune -, la parola d'ordine è trasparenza ".