ECCELLENZA FEMMINILE Aquilotte a testa alta contro la capolista Samp ok di misura

La Sampdoria ha ottenuto una vittoria stretta contro lo Spezia, con un risultato di 1-0. La partita ha visto le ragazze dell’Aquilotte affrontare con determinazione la capolista, confermando il loro impegno e la crescita della squadra. La formazione schierata da Bernardi ha dimostrato compattezza e volontà, portando a casa tre punti importanti in un match equilibrato e intenso.

Eccellenza femminile. Pari-spettacolo per le aquilotte - Eccellenza femminile avanti fra risultati roboanti e un’altra defezione del Carpena, che ha chiesto il rinvio della sfida con l’Entella... lanazione.it

ECCELLENZA FEMMINILE. Aquilotte travolgenti. Otto gol alla Novese - Reti: 20’ Bernardi, 33’ Colaiacomo, 37’ Bernardi, 40’ Marcarelli, 43’ Argentato, 52’ Vannucci, 66’ Nellini, 80’ Mori. lanazione.it

L'under 18 femminile Glasstech Volley Pesaro nel girone di eccellenza vince fuori casa con Virtus Fano Cesa per 3 a 1 Glass-Tech SRL facebook

