ECCELLENZA FEMMINILE Aquilotte a testa alta contro la capolista Samp ok di misura
La Sampdoria ha ottenuto una vittoria stretta contro lo Spezia, con un risultato di 1-0. La partita ha visto le ragazze dell’Aquilotte affrontare con determinazione la capolista, confermando il loro impegno e la crescita della squadra. La formazione schierata da Bernardi ha dimostrato compattezza e volontà, portando a casa tre punti importanti in un match equilibrato e intenso.
SAMPDORIA 1 SPEZIA 0 SAMPDORIA: Bernardi; Naudi, Favali; Matera, Fontana, Fallico; Schelotto, Ferraro (71’ Bruzzone), Botto, Tortarolo, Tassi (79’ Schipani). (A disp. Cusano, Casciani, Lopez, Toniato, Delucchi, Punzo, Donati). All. Castiglione. SPEZIA: Falchetto; Cappanera, Berti (84’ Maggiani); Lombardo, Nellini, Ordura; Mori (69’ Marcarelli), Lapperier, Ricci (79’ Molinari), Sansevieri, Duce. (A disp. Iaccarino. All. Leone. Arbitro: Piva di Genova Rete: 2’ Botto GENOVA – Ottima prova delle aquilotte che cancellano la figuraccia di Coppa Italia (sconfitta 10-0) e fanno soffrire le blucerchiate fino alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
