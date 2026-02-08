La Sangio va in bianco Calderini ora c’è la Coppa

La Sangiovannese pareggia 0-0 contro Valentino Mazzola, ma non basta. La squadra di Calabro affonda in casa e ora si gioca tutto in Coppa. La partita è stata combattuta, ma nessuno è riuscito a segnare. I tifosi restano in attesa di miglioramenti, mentre il campionato si fa sempre più difficile.

SANGIOVANNESE 0 VALENTINO MAZZOLA 0 SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini, Nocentini (nella foto a sinistra), Bardotti (11’ st Romanelli), Noferi, Ferrante, Manes, Zoppi (11’ st Gozzini), Gori, Fiaschi (18’ st Calosi), Castrovilli, Falugiani (30’ st Rossi). A disp: Baracco, Yade, Stopponi, Agrello, Ceccherini. All. Calderini. VALENTINO MAZZOLA (4-3-1-2): Chiarugi, Rocchetti, Gianassi, Bonechi, Campatelli, Barducci, Scardigli, Camilli, Capezzuoli (1’ st Saitta) Discepolo, Gonzi (1’ st Cioni). A disp: Ciupi, Reka, Bruni, Puppato, Zanaj, Turillazzi, Iasparrone. All. Pezzatini. Arbitro: Alexandru Sinca di Firenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

