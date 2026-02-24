È sempre Real Madrid-Barcellona Arbeloa | È grave che il caso Negreira sia ancora irrisolto

Arbeloa critica il fatto che il caso Negreira rimanga senza soluzione, sottolineando la gravità della situazione. La disputa tra il presidente del Barcellona, Laporta, e il tecnico del Real Madrid, si accende con accuse e contrasti pubblici. La questione riguarda le recenti polemiche sui presunti illeciti che coinvolgono le due squadre e hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. La vicenda continua a tenere alta l’attenzione nel mondo del calcio.

Botta e risposta a distanza tra il presidente del Barcellona, Laporta, e il tecnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. Nessuno ci è andato per il sottile. Le parole di Laporta e Arbeloa. Il presidente Laporta aveva commentato il rigore inizialmente assegnato e poi revocato al Real Madrid nel match contro l’Osasuna, poi perso 2-1, che aveva scatenato le proteste dei tifosi madridisti. “Ieri c’è stato un rigore per cui hanno dovuto revocare il cartellino giallo a Budimir, era un episodio da Var. Al Real Madrid hanno fischiato migliaia di rigori come quelli. E il gol non era affatto in fuorigioco: non vedo dove sia il problema. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leggi anche: Il Real Madrid vuole un risarcimento per il caso Negreira, sarà guerra legale col Barcellona

Caso Negreira, il giudice ha dato ragione al Barcellona: “Il Madrid non può accedere ai conti blaugrana, sono riservati”Il giudice ha deciso che il Real Madrid non può accedere ai conti del Barcellona.

