È sempre Real Madrid-Barcellona Arbeloa | È grave che il caso Negreira sia ancora irrisolto
Arbeloa critica il fatto che il caso Negreira rimanga senza soluzione, sottolineando la gravità della situazione. La disputa tra il presidente del Barcellona, Laporta, e il tecnico del Real Madrid, si accende con accuse e contrasti pubblici. La questione riguarda le recenti polemiche sui presunti illeciti che coinvolgono le due squadre e hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. La vicenda continua a tenere alta l’attenzione nel mondo del calcio.
Botta e risposta a distanza tra il presidente del Barcellona, Laporta, e il tecnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. Nessuno ci è andato per il sottile. Le parole di Laporta e Arbeloa. Il presidente Laporta aveva commentato il rigore inizialmente assegnato e poi revocato al Real Madrid nel match contro l’Osasuna, poi perso 2-1, che aveva scatenato le proteste dei tifosi madridisti. “Ieri c’è stato un rigore per cui hanno dovuto revocare il cartellino giallo a Budimir, era un episodio da Var. Al Real Madrid hanno fischiato migliaia di rigori come quelli. E il gol non era affatto in fuorigioco: non vedo dove sia il problema. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Il Real Madrid vuole un risarcimento per il caso Negreira, sarà guerra legale col Barcellona
Caso Negreira, il giudice ha dato ragione al Barcellona: “Il Madrid non può accedere ai conti blaugrana, sono riservati”Il giudice ha deciso che il Real Madrid non può accedere ai conti del Barcellona.
Approfondimenti, notizie e discussioni
Temi più discussi: Samba, Ronaldo e il caso Neymar: il Carnevale di Carletto; Madrid, Teatro Real: Enemigo del pueblo; Benfica, Prestianni sospeso dalla Uefa: salta il Real Madrid; Szoboszlai-Real Madrid: la bomba di mercato che scuote il Liverpool.
Real Madrid, la conferenza stampa di Arbeloa alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League contro il Benfica: le sue paroleReal Madrid, la conferenza stampa di Arbeloa alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League contro il Benfica: le sue parole Tra le partite di domani dei playoff di Champions c’è Real Madrid ... calcionews24.com
Pronostico Real Madrid-Benfica: la Spagna è quasi un tabù per i lusitaniReal Madrid-Benfica è uno spareggio di accesso agli ottavi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it
Al Santiago Bernabeu è ancora tutto da decidere La sfida di Champions tra Real Madrid e Benfica vi aspetta domani dalle 20:20 LIVE su Tv8. A seguire non perdetevi tutti i commenti e gli highlights dei playoff. - facebook.com facebook
Real Madrid word association with Jude Bellingham, Fede Valverde & Gonzalo García: - Jokes: Fede: Camavinga Jude: Vini Jr. Gonzalo: Raúl - Fast: Fede: Mbappé Jude: Mbappé Gonzalo: Mbappé - Smooth skin: Fede: Gonzalo Gonzalo: Fede - Fresh: Fed x.com