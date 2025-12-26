La frattura tra Real Madrid e Barcellona non è più soltanto sportiva. Il “caso Negreira” ha trasformato un conflitto latente in uno scontro aperto, destinato a produrre conseguenze giuridiche, politiche e istituzionali. Iò Real Madrid ha scelto di spingersi oltre la semplice presa di posizione pubblica, avviando una strategia che punta a chiarire responsabilità, flussi finanziari e possibili alterazioni della competizione. Una scelta che segna la fine definitiva di ogni ambiguità nei rapporti tra i due club e riporta il Clásico alla sua dimensione più radicale: quella dello scontro ideologico, diremmo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Real Madrid vuole un risarcimento per il caso Negreira, sarà guerra legale col Barcellona

Leggi anche: Barça-Real, scontro totale: il caso Negreira riaccende la guerra infinita

Leggi anche: Il Real Madrid vuole un risarcimento per la Superlega, 3,5 miliardi dalla Uefa

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il Real Madrid ha imposto una condizione per il prestito di Endrick: cosa dovrà fare il Lione; Il Psg perde la causa, Mbappè dovrà essere risarcito con 61 milioni di euro di stipendi e bonus non pagati; Vinicius doveva avere il rigore in Alaves-Real Madrid? Il verdetto del comitato della Liga; Mbappé batte il Psg in tribunale: risarcimento da 61 milioni.

Il Real Madrid ha imposto una condizione per il prestito di Endrick: cosa dovrà fare il Lione - Il Lione accoglie Endrick in prestito secco, ma il Real Madrid vuole evitare qualsiasi perdita di tempo: nel contratto c'è una clausola che potrebbe costare ... fanpage.it