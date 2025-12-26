Il Real Madrid vuole un risarcimento per il caso Negreira sarà guerra legale col Barcellona
La frattura tra Real Madrid e Barcellona non è più soltanto sportiva. Il “caso Negreira” ha trasformato un conflitto latente in uno scontro aperto, destinato a produrre conseguenze giuridiche, politiche e istituzionali. Iò Real Madrid ha scelto di spingersi oltre la semplice presa di posizione pubblica, avviando una strategia che punta a chiarire responsabilità, flussi finanziari e possibili alterazioni della competizione. Una scelta che segna la fine definitiva di ogni ambiguità nei rapporti tra i due club e riporta il Clásico alla sua dimensione più radicale: quella dello scontro ideologico, diremmo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
