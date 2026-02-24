È morto Robert Carradine l'attore di Lizzie McGuire si è suicidato | Soffriva di disturbo bipolare

La morte di Robert Carradine, noto per il ruolo di Sam in Lizzie McGuire, si è verificata a causa di un grave malessere legato a una diagnosi di disturbo bipolare. L’attore, 71 anni, aveva affrontato questa condizione per quasi vent’anni. La sua scomparsa ha suscitato molte riflessioni sulla salute mentale, soprattutto tra chi lo seguiva da vicino. La sua perdita rappresenta un triste esempio delle sfide legate a questa malattia.

È morto Robert Carradine. L'attore aveva 71 anni. Da quasi vent'anni soffriva di disturbo bipolare. Era noto per La rivincita dei nerds e per il ruolo di Sam nella serie Lizzie McGuire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Robert Carradine, morto a 71 anni l'attore di Lizzie McGuire e La rivincita dei NerdsRobert Carradine, noto per aver interpretato ruoli nelle serie TV e nei film comici, si è tolto la vita a 71 anni a causa di problemi di salute mentale che lo affliggevano da anni.

Robert Carradine, morto a 71 anni il papà di Lizzie McGuire: «Combatteva da vent'anni con la malattia mentale. Non è una vergogna»Il mondo del cinema piange la scomparsa di Robert Carradine, volto iconico della commedia anni '80 e pilastro di una delle dinastie ... msn.com

